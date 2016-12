Quant il s’agit de maquillage, Nicole Scherzinger a besoin de l’aide d’une professionnelle pour parfaire ses looks. Sa maquilleuse, Emma Osborne, a avoué que la chanteuse a tendance à vouloir en faire trop, ce qui la fait paraître beaucoup plus vieille que son âge.

Nicole ne réalise pas encore qu’elle n’a plus 20 ans. Emma, qui l’aide à se préparer avant l’émission « X Factor », lui propose donc souvent des looks « frais », « simples ». Mais la star n’en a pas fini avec sa période « Pussycat Dolls » et essaie toujours d’en rajouter un peu. Emma Osborne a révélé : « Parfois, quand on fait un maquillage simple et frais, elle fait la moue parce qu’elle veut de l’eye-liner ou plus de rouge à lèvres. Elle adore avoir du rouge à lèvres foncé, façon ‘vamp’, mais si sa tenue est aussi violette, je lui dis qu’elle va paraître 100 ans. »

Pourtant, à 38 ans, la chanteuse est splendide et paraît plus jeune que son âge. Emma avoue que son vrai âge reste un « mystère ». « Elle a la peau d’une fille de 20 ans. » Cependant, la maquilleuse ne sait pas si Nicole a eu recours à des injections de botox. Elle a révélé : « Elle n’en parle pas. Je ne sais pas. Je ne pose pas ce genre de questions, au cas où je me fasse virée. »