L’émission « Rob & Chyna » de Rob Kardashian et sa girlfriend Blac Chyna est en danger !

En effet le seul homme du clan Kardashian/ Jenner met le programme diffusé par la chaîne E! en péril. Apparemment il en aurait assez de dévoiler son quotidien au monde entier. Le jeune homme est également stressé. Il aimerait que les caméras s’en aillent pour pouvoir profiter de Blac et de leur petite fille, Dream.

Une source a raconté au site HollywoodLife.com : « Il ne veut plus faire l’émission, il veut juste vivre sa vie avec Chyna et Dream et ne pas être stressé par l’émission. Il est anxieux et n’est pas sorti de l’auberge avec tous les problèmes qu’il a, donc il ne préfèrerait pas les voir diffusés dans le monde entier. »