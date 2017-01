2017 démarre en beauté pour Lauren Conrad. La beauté américaine attend un heureux événement. Celle qui s’illustrait autrefois dans l’émission de MTV, Laguna Beach The Hills, attend son premier enfant avec son époux William Tell.

Lauren est plus heureuse et plus épanouie que jamais. La belle blonde qui a dit oui au chanteur en 2014, s’est empressée d’annoncer la nouvelle à ses abonnés sur Instagram en partageant une photo de sa première échographie.

Lauren a accompagné le fameux cliché de la légende suivante : « Bonne et heureuse année à tous ! J’ai comme l’impression que 2017 sera la plus belle de toute les années (…) »

Toutes nos félicitations au couple!