L’heure du grand saut a sonné pour Pamela Anderson. La star du feuilleton « Alerte à Malibu » a décidé de s’installer de l’autre côté de l’Atlantique en Europe. Pour le moment la bimbo ne sait pas encore dans quel pays elle élira domicile. Elle hésiterait encore entre la ville lumière, Paris et la capitale anglaise, Londres.

Si certaines personnes décident de s’installer à l’autre bout du monde pour leur carrière il n’en est rien pour l’actrice de 49 ans. La maman de Brandon, 20 ans et Dylan, 18 ans- nés de son mariage avec le rockeur Tommy Lee- veut simplement se rapprocher de ses amis les plus proches et ces derniers vivent tous en Europe.

La belle blonde qui vit actuellement à Los Angeles en Californie a expliqué : « Je recherche un appartement à louer à Paris ou à Londres parce que j’ai plus d’amis là-bas qu’ici à Los Angeles. J’aimerais finir quelque part en Europe à danser sur une table damier ou à naviguer à travers le monde. »