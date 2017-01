Depuis sa mort le 25 décembre dernier, George Michael fait beaucoup parler de lui. Nombreuses sont les rumeurs qui courent à son sujet et en particulier sur sa vie amoureuse. Le chanteur de Wham! partageait la vie de Fadi Fawaz depuis 2009 jusqu’à son décès. C’est en tout cas ce que tout le monde croyait, mais la vérité serait tout autre…

L’interprète de « Careless Whisper » et son partenaire se seraient séparés 18 mois avant la disparition de la légende de la pop. Malgré la rupture les deux hommes seraient restés très proches et George « comptait sur Fadi pour beaucoup de choses ».

Une source s’est confiée au journal britannique The Sun, elle explique: «George comptait sur Fadi pour beaucoup de choses. Mais ils étaient séparés depuis 18 mois.»

Quelques jours après la mort de George, Fadi admettait ne pas avoir été présent au moment où l’interprète de « Last Christmas » s’en est allé. Fadi a déclaré: « Je me suis endormi dans ma voiture et je ne l’ai pas vu de la nuit.» Une déclaration qui appuie la thèse de la rupture.