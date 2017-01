Mariah Carey veut ouvrir une enquête pour enfin comprendre ce qu’il s’est passé le soir du nouvel an. Pour rappel, la diva se produisait sur scène le 31 décembre dernier à Times Square, New York, pour fêter le passage à la nouvelle année. Malheureusement pour l’interprète de « We Belong Together » elle a dû faire face à de nombreux problèmes techniques et le spectacle a tourné au fiasco.

Même si plusieurs jours ont passé depuis l’incident, la chanteuse de 46 ans ne se remet pas de cette humiliation. Une source qui a parlé au journal britannique The Sun affirme : « Mariah est folle de rage, elle a vraiment été bouleversée par tout cela ces derniers jours. Elle ne veut pas tourner la page. »

Celle qui se fait appeler Mimi croirait dur comme fer que quelqu’un aurait tenté de ruiner sa prestation. Cette nouvelle intervient après que la manager de la star, Stella Bulochnikov, a envoyé une lettre assassine à Dick Clark Productions, la société en charge de l’évènement, dans laquelle elle les accuse d’avoir saboté le concert de Mariah.