Entre Chris Brown et Soulja Boy rien ne va plus. Les deux stars du hip-hop sont brouillées. La raison du différend? Karrueche Tran, l’ancienne petite-amie de Chris.

Tout a commencé lorsque l’interprète « Kiss Me Through The Phone » a aimé une photo de la jolie métisse, sur Instagram. Quelques instants après son geste, le rappeur aurait reçu un coup de téléphone de Chris. Apparemment l’interprète de « Kiss Kiss » était furieux au téléphone, il aurait reproché à son ami d’essayer de draguer son ex.

Soulja Boy de son vrai nom -DeAndre Coretz Way- est revenu sur cette altercation téléphonique sur Twitter. Il a écrit: « Chris Brown m’a appelee et il m’a dit qu’il voulait me frapper parce que j’ai aimé une photo de @Karrueche sur Instagram ce n**** est une sa**** »

L’interprète de « Crank That » a ensuite menacé de casser la figure de Chris, qu’il a, au passage, accusé de consommer « beaucoup trop de coke ».