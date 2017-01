Vin Diesel se devait de reprendre le rôle de Xander Cage dans le nouveau volet de la saga « xXx ». Pour lui l’expérience fut « thérapeutique et nécessaire ». Elle lui a notamment permis de prendre ses distances de la franchise « Fast And Furious », après le décès de son ami et collègue Paul Walker, mort dans un accident de voiture en 2013.

Il explique: « Universal nous a dit qu’on allait faire [Fast and Furious] huit, neuf et dix, et la préparation pour ces films, en dehors du temps de tournage, prenait énormément de temps. J’ai failli ne pas pouvoir faire triple X. »

Il poursuit: « Mais j’avais besoin de le faire, je venais de finir le tournage de ‘Fast And Furious sept’ , qui a été très intense, ça a impliqué la perte d’un frère. J’ai vraiment choisi de jouer Triple X. J’avais besoin de le faire, vraiment, pour pouvoir sourire et rire à nouveau. Parce que le rôle que je jouais [dans Fast And Furious] m’obligeait à penser à des choses sombres […] Travailler sur ‘xXx: Reactivated’ a été extrêmement thérapeutique et nécessaire. »