Amber Heard est très gourmande. En plein divorce avec Johnny Depp, l’actrice, qui a déjà reçu 7 millions de dollars de la part de son ex, lui réclame encore plus d’argent.

Ils s’étaient pourtant mis d’accord en août dernier mais Amber semble avoir changé d’avis. La blonde de 30 ans devait également verser ses 7 millions de dollars à l’hôpital pour enfants de Los Angeles. Après avoir réclamé à plusieurs reprises la somme à Johnny Depp, la star de « The Danish Girl » veut maintenant plus d’argent afin d’en finir définitivement avec son divorce. Elle a ainsi déclaré : « Johnny et ses conseillers semblent vouloir prolonger le procès, d’une certaine manière pour me punir. […] Je veux retrouver ma vie d’avant. Je veux être divorcée maintenant. »

Cependant, la star de « Pirates des Caraïbes » ne voit pas les choses sous cet angle. Johnny a l’impression que son ex veut profiter de sa fortune et cherche à rester sous le feu des projecteurs à travers ses différentes requêtes judiciaires. L’acteur de 52 ans a refusé sa demande et a déclaré: « Sa demande n’est pas seulement un essai flagrant de prolonger son quart d’heure de gloire mais aussi une perte de temps pour la justice ». Le papa de Lily-Rose ne compte pas se faire dépouiller par son ex.