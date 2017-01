Demi Lovato sait nous prendre par surprise! La jolie brune se serait remise avec son ex, le pratiquant de MMA Guilherme Vasconcelos alias Bomba.

L’interprète de « Confident » aurait rompu avec Luke Rockhold, qu’elle a commencé à fréquenter l’été dernier, et la pop star de 24 ans n’a pas perdu une seconde.

Une source a dit au site américain TMZ que « les choses n’ont pas fonctionné » entre Luke et Demi. Apparemment aucun d’entre eux n’a essayé de sauver la jeune relation, car leurs sentiments l’un pour l’autre n’étaient pas forts.

Demi et Guilherme, 30 ans, ont passé le réveillon du nouvel an ensemble et l’ancienne chouchoute de Disney Channel a même publié une photo de son 31 avec son nouvel homme. Le lendemain ils ont été aperçus en train de profiter d’un tête à tête romantique à Los Angeles. Toutefois selon des proches de Demi sa relation avec Guilherme n’est pas sérieuse, la star veut seulement « prendre du bon temps ».