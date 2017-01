Ed Sheeran n’est pas un exemple à suivre quand il s’agit de prendre le volant! Le chanteur britannique roulait à toute allure sur une route du Suffolk dans son Angleterre

natale. La star de 25 ans a été arrêtée par les autorités et a écopé d’une amende, dont on ignore le montant, en plus d’avoir perdu des points sur son permis de conduire. Le chanteur a raconté sa mésaventure dans les colonnes du journal britannique, The Sun, il avoue avoir eu une peur bleue de la réaction de son père.

Il a déclaré : « Mon père a découvert que je m’étais pris une amende, j’ai cru qu’il allait péter un câble, mais il était super relax. Il connait la route et il sait que beaucoup de personnes font ce genre d’erreur. C’était une route locale et ils ont changé les vitesses, c’est passé de 70 à 60, en une semaine et je ne le savais pas. »

Si Ed a du mal à respecter la vitesse autorisée, il existe une chose qu’il ne fera jamais: utiliser son téléphone au volant. Ed, de son vrai nom Edward Christopher Sheeran, a révélé qu’il n’avait plus de portable. Le jeune homme s’est rendu compte que son smartphone le rendait accro notamment aux réseaux sociaux, il a donc pris la bonne résolution de se débarrasser de son téléphone portable pour la nouvelle année.