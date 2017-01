Hier soir (8 janvier 2017) à Los Angeles le film « La La Land » de Damien Chazelle est entré dans l’histoire des Golden Globes en raflant sept récompenses.

La comédie musicale est sortie victorieuse dans toutes les catégories dans lesquelles elle concourait notamment celle du Meilleur Acteur et de la Meilleure Actrice dans une Comédie, pour le plus grand bonheur de Ryan Gosling et Emma Stone. Les sept victoires de « La La Land » lui ont permis de battre le record des films de 1975, « Vol au-dessus d’un nid de coucou», et de 1978, « Midnight Express », qui tous deux avaient remporté six trophées en leur temps.

Durant son discours de remerciements, Ryan n’a pas manqué de saluer sa compagne de longue date, Eva Mendes, mère de ses deux filles Esmeralda, deux ans et Amada, huit mois, pour son soutien infaillible.

Sur la scène de l’hôtel Beverly Hilton, l’acteur de 36 ans a livré un magnifique discours, il a déclaré: « J’aimerais remercier une personne comme il faut et dire que quand je chantais, dansais, jouais du piano et que je vivais une des meilleures expériences que je n’ai jamais vécue sur un tournage, ma femme élevait notre fille et était enceinte de notre deuxième (enfant) tout en aidant son frère dans sa bataille contre le cancer. (…) Si elle n’avait pas fait tout cela pour que je puisse vivre cette expérience, une autre personne se trouverait à ma place aujourd’hui. Donc mon amour, merci.»