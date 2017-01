Hier à Los Angeles, Brad Pitt a fait une apparition surprise sur la scène des Golden Globes! La présence de l’époux d’Angelina Jolie- dont il est actuellement en train de divorcer- n’avait pas été annoncée. Accueilli chaleureusement par ses confrères, l’acteur est monté sur la scène de l’hôtel Beverly Hilton pour remettre le prix du meilleur film dramatique. L’acteur qui s’est récemment illustré dans « Alliés » au côté de Marion Cotillard était visiblement aminci. Cette apparition était la deuxième sortie publique de Brad depuis l’annonce de sa rupture avec Angelina Jolie en septembre dernier. Depuis l’annonce de leur divorce, les deux stars se livrent une bataille sans merci notamment pour la garde de leurs six enfants : Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox. Brad serait quasiment privé de ses enfants et le peu de visite auquel il aurait droit se déroulerait sur la surveillance étroite d’un thérapeute. Une succession de coups durs qui expliquerait la perte de poids de l’acteur.