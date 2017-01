Rocky a définitivement été le rôle de la vie de Sylvester Stallone, si bien que le réel a fini par dépasser la fiction!

L’acteur de 70 ans qui est connu pour incarner le boxeur Rocky Balboa dans la saga éponyme a décidé d’investir dans un studio de boxe, baptisé Rumble, qui a ouvrira ses portes aujourd’hui (09.01.17) à New York.

D’après la célèbre colonne Page Six du New York Post, Rumble serait le « centre de fitness le plus attendu depuis SoulCycle ». L’établissement a été créé par le co-fondateur des boites de nuit branchées Catch, Eugene Remm, et l’entrepreneur Andy Stenzler. Sylvester -qui a animé la première saison de l’émission de téléréalité sur le thème de la boxe « The Contender »- devrait faire une apparition lors de l’inauguration de ce studio de boxe. De nombreuses célébrités qui n’ont pas encore été nommées sont également attendues.