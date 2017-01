Agacé par les querelles incessantes et futiles qui pullulent sur la toile et opposent de grands noms de la scène rap US, P.Diddy a décidé de supprimer ses comptes sur les réseaux sociaux.

Avant de quitter les différentes plateformes Diddy, de son vrai nom Sean Combs, a expliqué: « Il y a trop de conneries et de gamineries. C’est en train d’assassiner la culture… Je suis surpris par tout ce qui se passe dans ce monde…C’est trop…Je n’arrive pas à croire que le hip-hop soit devenu comme ça… »

Le producteur de 47 ans n’a pas voulu citer de nom, mais Diddy se sent extrêmement frustré par la nouvelle vague de rappeurs qui, selon lui, ne respectent pas la culture musicale.