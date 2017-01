Robin Thicke serait un papa violent. Son fils de 6 ans, Julian, l’a accusé de l’avoir frappé un peu trop fort. Il ne veut plus voir son père. Selon sa maman, et, l’ex-femme de Robin, Paula Patton, « Julian a peur ». L’interprète de « Blurred Lines » nie les faits. Mais l’enquête est ouverte, et Paula a obtenu une ordonnance restrictive. Robin ne peut plus voir son fils sans surveillance.