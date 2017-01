A 46 ans, Naomi Campbell est toujours au top. Loin d’elle l’idée de prendre sa retraite, le top model est la nouvelle star de la campagne publicitaire Givenchy Jeans, avec Justin Levy.

La copine de Kate Moss n’a pas hésité à poser à moitié nue. Assise sur les épaules de Justin Levy, Naomi s’affiche droite et fière, ne portant qu’une paire de jeans. La campagne publicitaire a été organisée par Luigi et Iango, en collaboration avec Carine Roitfeld, et bien sûr, Ricardo Tisci, le directeur artistique de la marque. Tous les grands noms de la mode étaient ainsi réunis.

Naomi montre qu’elle est toujours un poids lourd du monde de la mode. Actrice, mannequin, productrice, la belle brune s’était aussi illustrée en tant que juge dans la célèbre émission « Top Model USA ».