Au fil des années, Drake s’est en quelque sorte créé une réputation de Don Juan, une réputation qui ne joue pas en sa faveur auprès des dames. Actuellement, Drake fréquente la divine Jennifer Lopez, mais celle-ci est sur ses gardes et ne veut pas que l’interprète de « One Dance » se paye sa tête. Drake a beau lui faire les yeux doux et la couvrir de cadeaux – il lui offrait récemment un collier en diamant d’une valeur de 100 000 dollars- Jen ne veut pas se laisser duper et fait tout pour ne pas se laisser emporter par ses sentiments. Pour preuve, la bomba latina ne parle pas ou très peu de sa relation avec le rappeur autour d’elle. Un membre de l’entourage de l’interprète « Ain’t Your Mama » a révélé : « Elle ne parle pas beaucoup de cette nouvelle histoire à ses amis ou à sa famille, au lieu de cela elle essaye de la jouer cool. Elle veut qu’entre eux ce soit simple, léger et fun. ». Méfiante, celle que l’on surnomme J.Lo ne voudrait pas précipiter les choses : « Elle sait que Drake est un playboy, donc pour éviter de se prendre la tête, elle essaye de prendre son temps et ne veut pas lui mettre la pression. La dernière chose qu’elle veuille c’est voir Drake faire quelque chose qui la ferait passer pour une idiote ou pour une fille qui s’est faite avoir. » A 47 ans, Jennifer connait bien les hommes. L’ex-femme du chanteur Marc Anthony – avec lequel elle a eu ses jumeaux Max et Emme- ne veut plus se faire avoir. Elle recherche une relation durable et ne veut plus divorcer. Elle avait récemment expliqué que son divorce avec le père de ses enfants était « le plus grand échec de [sa] vie ».