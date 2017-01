Kanye West ne perd pas le nord! Le rappeur a beau avoir été victime d’une crise psychotique, en novembre dernier -due à l’épuisement et au stress-, il ne veut pas pour autant mettre sa passion pour la musique de côté, et en particulier en cette saison de remise des prix. Kanye a l’âme d’un show-man et ne veut pas se faire oublier. A l’approche des Grammy Awards et des BRITs Awards, les deux plus grandes cérémonies annuelles de l’industrie musicale de part et d’autre de l’Atlantique, l’époux de Kim Kardasahian se serait montré « très insistant » auprès des organisateurs, afin de figurer sur la liste des artistes qui monteront sur scène en février.

« Kanye a fait savoir qu’il était libre pour la saison des prix », rapporte une source proche de l’interprète de « Famous », « les gens veulent qu’il se relaxe, mais il est vraiment insistant, il veut se produire aux Grammys et aux BRITs Awards ». Apparemment, pour Kanye -père de North, trois ans et Saint, treize mois-, il s’agirait plus d’une revanche. Après ses problèmes de santé mentale, l’artiste de 39 ans avait dû annuler l’intégralité de sa tournée Saint Pablo Tour. Selon un des membre de son entourage : « Kanye veut faire amener sa tournée Saint Pablo au Royaume-Uni de toute les façons possibles, et pour lui les BRITs seraient un moyen de donner un aperçu de sa scène flottante. »