Naomie Harris a beau avoir joué dans les derniers James Bond, "007 Spectre" et "Skyfall", elle ne sait toujours pas qui sera au casting du prochain volet. La star de 40 ans espère voir Daniel Craig reprendre le rôle, mais rien n’est moins sûr.

Daniel Craig a refusé de confirmer les rumeurs, et Naomie ne compte pas le faire pour lui. Interrogée sur le sujet, l’actrice a déclaré : « Personne ne me croit, mais je ne sais pas. J’espère qu’il reviendra. Mais qui sait ? Je pense que la seule personne qui sait, honnêtement, c’est Daniel ». Même si les producteurs du film ont déclaré ne pas encore avoir réfléchi au casting de leur prochain film, Tom Hardy, Idris Elba et Tom Hiddleston seraient également en lice pour interpréter le célèbre agent 007.