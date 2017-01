Tina Kunakey n’est pas que la nouvelle petite-amie de Vincent Cassel. A seulement 19 ans, la belle métisse est mannequin depuis ses 15 ans, et a de nombreux rêves. Elle aimerait notamment faire partie des modèles les plus reconnues dans le monde.

La jeune femme polyglotte est née en Sicile, d’un père togolais, et d’une mère italienne. Tina a toujours aimé voyager, et aimerait notamment déménager à Madrid. Lors d’une interview, pour le magazine italien Chi, Tina s’est confiée sur ses envies et a déclaré : « Je voudrais vivre à Madrid, je me vois dans un appartement lumineux, avec des gens bruyants dans les rues. […] J’aimerais avoir une de place parmi les mannequins les plus connues, comme Irina Shayk ou Joan Smalls. […] Ma famille me soutient de Sicile, de la France et du Togo. Ça m’aide. »

Si ses parents sont très fiers d’elle, ce ne sont pas les seuls. Vincent Cassel est très heureux avec sa belle, et les deux tourtereaux voient leur rencontre comme « une des jolies surprises de la vie ».