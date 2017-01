Bella Hadid et The Weeknd se sont rendus au même concert, ce 18 janvier. Les deux exs se sont séparés en novembre dernier, après 18 mois de relation. Mercredi soir, ils se sont croisés pour la première fois depuis l’annonce de la romance entre le chanteur de R’n’B et Selena Gomez. Les deux stars ont assisté au concert en hommage au rappeur A$AP Yams, décédé il y a deux ans. The Weeknd, de son vrai nom Abel Tesfaye, faisait partie des têtes d’affiche du spectacle, qui avait lieu au Madison Square Garden. Il a partagé la scène new-yorkaise avec Schoolboy Q, Kendrick Lamar, A$AP Rocky et French Montana. Pour le moment on ignore si Bella et Abel se sont parlé, mais des témoins présents sur les lieux ont affirmé qu’ils discutaient avec les mêmes personnes.