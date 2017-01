Jennifer Aniston souhaite désespérément revenir sur le petit écran. Celle qui incarnait Rachel dans la sitcom à succès « Friends » n’a pas eu l’occasion de jouer dans un programme télévisé depuis la série devenue culte, qui s’est achevée en 2004. Bien que la beauté de 47 ans n’a pas chômé et s’est illustrée dans de nombreuses comédies romantiques à l’instar de « Comment Tuer Son Boss » ou plus récemment « Un Joyeux Bordel », elle rêve de faire son grand retour à la télévision afin de pouvoir raconter de « merveilleuses histoires » au public. Elle a ainsi expliqué : « J’y ai beaucoup pensé. C’est là où il y a le plus de travail. C’est également là où se trouve la qualité. A ce stade de ma carrière j’ai envie de faire partie de merveilleuses histoires, jouer un personnage excitant… Juste de m’amuser. » Jennifer a aussi fait savoir qu’elle n’était pas difficile. Elle a ajouté : « N’importe où serait merveilleux pour moi. Netflix, Amazon, partout. »