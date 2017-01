Taboo a révélé être atteint d’un cancer des testicules, en novembre dernier. En réalité diagnostiqué en 2014, le chanteur star des Black Eyed Peas a combattu la maladie plusieurs années. Il vient ainsi de dévoiler une nouvelle chanson, intitulée « The Fight », qui revient sur son combat contre le cancer.

Jaime Luis Gomez de son vrai nom, évoque sa propre expérience, et avoue avoir écrit ce titre lors de « moments sombres ». Le papa de Jimmy (7 ans), Journey (5 ans), et Joshua (23 ans) a également dévoilé le clip de ce nouveau titre. Taboo a ainsi expliqué : « La vidéo parle de l’isolation pendant cette période, ainsi que de l’espoir, et de la promesse du lendemain, que j’ai trouvé dans mes propres enfants. Les enfants qui apparaissent dans le clip représentent mon engagement continu pour avancer, pour danser, et pour un futur sans cancer. »