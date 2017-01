Si Kendall Jenner et A$AP Rocky n’ont toujours pas réagi aux rumeurs de romance, ils semblent toujours aussi proches l’un de l’autre. Alors que la belle brune était en voyage à Paris, elle a retrouvé le rappeur pour une balade dans les rues parisiennes.

Kendall a dû se rendre à Paris pour la fashion week. Elle a notamment défilé pour la collection homme Givenchy, et elle a pu compter sur le soutien d’A$AP, qui n’a pas hésité à faire le voyage des Etats-Unis à Paris, pour la retrouver. Les deux stars ont profité de la journée de dimanche, pour aller au marché aux puces, et passer du bon temps ensemble. Kendall était aux anges, et s’est affichée tout sourire aux côtés du jeune rappeur. Cependant, le supposé couple ne serait pas officiellement en couple, selon une source, « ils ne sont pas vraiment ensemble, mais ils s’envoient des messages, se parlent, et sortent ensemble ».