Iggy Azalea est en couple avec le producteur LJay Currie. La star de 26 ans et son nouvel homme se sont offerts une escapade romantique ce week-end. Ils se sont envolés pour Cabo San Lucas, au Mexique et n’ont rien fait d’autre que profiter du soleil sur leur yacht. Au programme : bataille d’eau et câlins.

Selon des informations obtenues par le magazine Us Weekly : « Ils ont pris un jet privé pour l’anniversaire d’un ami. Ils ne pouvaient pas s’empêcher de se toucher. Ils ont loué un yacht et ils se câlinaient sur le pont. Il l’arrosait et il n’avait pas peur de la caresser. Ils ont ensuite fait du jet-ski et elle est montée derrière lui. »

Pour le moment, Iggy et Ljay préfèrent garder leur relation secrète. Bien qu’ils aient passé le week-end à roucouler, les deux tourtereaux n’ont pas partagé de photos ensemble, sur les réseaux sociaux. Ljay, de son vrai nom Lorne Currie Jr, a partagé une photo de lui seul sur le yacht. Quant à Iggy, sa seule publication sur Instagram s’adressait à son ami Chuckie à qui elle souhaitait un joyeux anniversaire.