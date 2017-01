Kanye West va mieux et il compte bien le prouver au monde entier. Alors qu’il se produira aux Grammy Awards le 12 février prochain, il aimerait reprendre sa tournée, et envisage notamment de se produire en Europe.

Le mari de Kim Kardashian a traversé une période difficile en novembre dernier. Très stressé par son travail, Kanye a été victime de plusieurs crises psychotiques, dues à un manque de sommeil. Mais l’interprète de « Famous » va mieux et il est prêt à revenir sur le devant de la scène. S’il avait dû annuler la fin de sa tournée, aux Etats-Unis, ainsi qu’en Europe, le rappeur veut maintenant remonter sur scène, et notamment en Europe. Une source a révélé : « Kanye veut finir sa tournée. Il adore son spectacle. Il veut que tout le monde puisse le voir. »

L’artiste de 39 ans a également « plusieurs surprises, de la musique, des concerts, qui devraient arriver pour le printemps et l’été ». Il est sur tous les fronts : « En plus, il travaille sur sa ligne de vêtements et quelques collaborations. »