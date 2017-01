Depuis son agression à Paris, Kim Kardashian est une femme changée. Plus discrète, elle a retrouvé la paix avec elle-même, et notamment grâce à la spiritualité. Elle a partagé quelques pages du livre qu’elle lit actuellement, « Embraced By The Light », un roman qui évoque la spiritualité et les moyens de s’en sortir après des événements difficiles. Kim n’a jamais caché être très croyante, et également lorsqu’il s’agit d’esprits, et d’une vie après la mort. Ce livre, qui parle notamment d’entrer en contact avec des personnes disparues, aide la maman de North à se retrouver. L’auteure de l’ouvrage, Betty Eadie a ainsi expliqué que son but était « de se connecter aux âmes blessés, les réconforter dans des moments difficiles, suite à la perte d’êtres chers, et de les aider à trouver une nouvelle direction dans leur vie ».