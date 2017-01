Rihanna a des millions de fans dans le monde. Parfois, certains l’aiment encore plus que d’autres. Parmi ces plus grands fans, Rihanna peut maintenant compter Lena Dunham. La créatrice de la série « Girls » a révélé qu’elle était passionnée par la chanteuse barbadienne. Plus que passionnée, elle lui est totalement obsédée, elle la considère comme une déesse. Lena a expliqué : « Elle est ma plus grande passion. Ce que je ressens pour Rihanna c’est comme ce que certaines personnes ressentent pour Jésus ».

Lena a fait d’autres révélations sur elle, cette fois-ci plus sérieuses. L’actrice qui se bat au quotidien contre l’endométriose a avoué qu’elle aimerait avoir un enfant avec son chéri, Jack Antonoff, une fois quand son état se sera stabilisé. Lena s’est confiée : « On aimerait avoir un enfant. On doit juste être sûr qu’on le fera au [bon] moment ».