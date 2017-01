Depuis que Jay-Z a lancé Tidal, son affaire n’a pas été des plus fructueuses. Très critiquée, sa plateforme de streaming a du mal à séduire. Mais Jay-Z semble avoir trouvé la solution pour s’en sortir. Il a vendu 33 % de son entreprise à un géant de la téléphonie américain, Sprint. La compagnie aurait payé environ 200 millions de dollars au rappeur, pour racheter le tiers de Tidal. Jay-Z, qui a investi 56 millions de dollars pour sa plateforme, a ainsi trouvé le moyen de rattraper le coup. Sprint envisage également d’offrir un accès à la plateforme de musique à ses abonnés, permettant ainsi de développer le business de l’interprète de « Niggas in Paris ». Il y a deux ans, Jay-Z avait expliqué le but de Tidal de la manière suivante : « Les gens ne respectent plus la musique, ils sous-évaluent ce qu’elle est vraiment. Ils pensent que la musique est gratuite, mais ils vont payer 6 dollars pour de l’eau. Vous pouvez boire de l’eau du robinet gratuitement, et l’eau est bonne. Mais ils sont d’accord pour payer pour [de l’eau]. » Alicia Keys, qui soutient le projet, avait également rajouté : « Notre mission va au-delà du commerce, au-delà de la technologie. Notre but est de préserver l’importance de la musique dans nos vies. »