La 89ème cérémonie des Oscars aura lieu le 26 février prochain, à Los Angeles. Toute la soirée de multiples acteurs seront récompensés pour leurs interprétations dans différents films. Parmi les nominés cette année, Ryan Gosling et Emma Stone, ou encore la française Isabelle Huppert, à qui tout réussit cette année.

« La La Land » est définitivement le film de l’année. Après avoir été récompensé à plusieurs reprises lors de précédentes cérémonies, la comédie musicale accumule 14 nominations aux Oscars cette année. Ryan Gosling est nominé dans la catégorie du meilleur acteur principal, et sa co-star Emma Stone est nominée en tant que meilleure actrice principale. Le film est également nominé dans la catégorie meilleur scénario, meilleure musique de film, meilleur montage, meilleur réalisateur. « Moonlight » est également le deuxième succès de l’année. Naomie Harris est nominée en tant que meilleure actrice dans un second rôle. Parmi les autres nominés, on retrouve Casey Affleck dans la catégorie meilleur acteur principal, Natalie Portman pour son rôle de Jackie Kennedy dans le biopic « Jackie », ainsi que Isabelle Huppert et Meryl Streep dans la catégorie meilleure actrice principale.

Retrouvez la liste des nominés ci-dessous :

Meilleur film:

La La Land

Moonlight

Manchester by the sea

Les Figures de l’ombre

Fences

Lion

Tu ne tueras point

Premier Contact

Comancheria

Meilleur acteur principal:

Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Andrew Garfield (Tu ne tueras point)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Denzel Washington (Fences)

Meilleure actrice principale:

Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (Loving)

Natalie Portman (Jackie)

Emma Stone (La La Land)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Meilleur second rôle masculin:

Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges, (Hell or High Water)

Lucas Hedges, (Manchester by the Sea)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Nocturnal Animals)

Meilleur second rôle féminin:

Viola Davis, (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Les Figures de l’ombre)

Michelle Williams (Manchester by the Sea)

Meilleur réalisateur:

Damien Chazelle (La La Land)

Mel Gibson (Tu ne tueras point)

Barry Jenkins (Moonlight)

Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)

Denis Villeneuve (Premier contact)

Meilleur scénario original:

Comancheria

La La Land

The Lobster

Manchester by the sea

20th Century women

Meilleure adaptation:

Premier contact

Fences

Les Figures de l’ombre

Lion

Moonlight

Meilleur film étranger:

Land of Mine

A Man Called Ove

Le client

Tanna

Toni Erdmann

Meilleure musique de film:

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Meilleure chanson originale:

«Audition (The Fools Who Dream)» La La Land

«Can’t Stop the Feeling!» Les Trolls

«City of Stars» La La Land

«The Empty Chair» Jim: The James Foley Story

«How Far I’ll Go» Vaiana