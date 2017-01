Comme beaucoup de stars, Paris Jackson est la cible de nombreux « haters », qui l’attaquent sur les réseaux sociaux. La jeune star a décidé de passer un coup de gueule sur Instagram, dans une vidéo où elle avoue avoir tenté de se suicider à l’âge de 14 ans.

L’harcèlement dont Paris est victime la touche énormément. C’est en pleurs que la fille de Michael Jackson s’est confiée, avant de supprimer sa vidéo de deux minutes. Elle a notamment évoqué le cas de Justin Bieber et Sofia Richie, qui ont été harcelés par des milliers d’internautes, alors qu’ils commençaient tout juste à se fréquenter. Justin avait alors décidé de supprimer son compte, et Paris envisage également de quitter les réseaux sociaux, une seconde fois.

A 14 ans, Paris pensait déjà au suicide à cause de ses « haters », la jeune fille de 18 ans avait supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux pendant deux ans. Aujourd’hui, dépassée par tous les flux de commentaires négatifs, elle a déclaré : « Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de haine dans le monde en ce moment, j’ai essayé de tout garder pour moi. J’ai essayé de bloquer les haters, de ne pas lire les commentaires. J’ai essayé beaucoup de choses. D’ignorer. Mais c’est dur. […] Je ne comprends pas pourquoi je suis une cible si facile. Je suis gentille avec les personnes que je rencontre. […] J’essaie d’être ouverte à vous, chaque jour, je partage beaucoup, je rends ma vie publique. » Paris s’est ensuite confiée sur sa tentative de suicide, il y a quatre ans : « Quand j’avais 14 ans, j’ai reçu tellement de haine que j’ai essayé de me tuer, et j’ai fait une pause d’environ 2 ans sur les réseaux sociaux, puis les gens m’ont demandé de revenir, de rendre mon compte Instagram public, et je l’ai fait. Mais rien n’a changé ! »