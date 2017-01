Bruno Mars a fait un retour très remarqué avec son nouvel album, « 24K Magic ». En pleine préparation pour sa tournée, le chanteur fera une apparition sur la scène des Grammy Awards 2017.

Bruno revient sur la scène des Grammy, pour la première fois depuis 2013. La cérémonie promet du spectacle puisque Beyoncé, Kanye West, Adele et John Legend devraient également se produire sur scène. Même si l’interprète d’ « Uptown Funk » n’a pas eu la chance d’être nominé pour son nouvel album cette année, puisque celui-ci n’est sorti qu’en octobre 2016, il compte bien profiter de sa soirée comme les autres. Il sera tout de même nominé en tant que meilleur producteur pour avoir produit l’album d’Adele, « 25 », et a déjà reçu plusieurs récompenses les années précédentes, notamment pour ses titres « Just The Way You Are » et « Uptown Funk ».