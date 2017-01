Katherine Heigl -qui a donné naissance à son premier enfant biologique le mois dernier- a avoué qu’elle ne s’attendait pas du tout à tomber enceinte.

L’actrice de « 27 Robes » a toujours su qu’elle voulait plus d’enfant, mais songeait plus à l’adoption. Elle a déclaré: «C’était une surprise! Je savais que je voulais agrandir ma famille, je savais que je voulais avoir plus d’enfant. Mais je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. La grossesse ça ne me parlait pas du tout. Je visais plutôt l’adoption. Je n’y pensais pas du tout. C’est seulement à l’âge de 35 ans que je me suis dit ‘On devrait peut-être essayer de tomber enceinte ?’ On veut toujours que ce type de décision nous revienne. »

L’actrice de 38 ans et son mari Joshua jr. – qui sont les heureux parents adoptifs de Nancy, huit ans et Adalaide, quatre ans- ont accueilli un petit garçon en décembre dernier qu’ils ont baptisé Joshua Bishop Kelley.