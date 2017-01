La liste des nominés aux Oscars a été dévoilée hier, sur le site officiel des Academy Awards. Mais deux erreurs s’étaient glissées parmi cette liste, de quoi donner de faux espoirs à Amy Adams et Tom Hanks, nominés par erreur.

Tom était nommé en tant que meilleur acteur pour son rôle dans « Sully », tandis qu’Amy était nommée en tant que meilleure actrice pour son rôle dans « Premier Contact ». Mais il ne s’agissait que d’une erreur de la part d’ABC Digital, qui devait mettre les nominations en ligne. Depuis, la compagnie s’est excusée et a corrigé son erreur. Les représentants de l’entreprise ont déclaré : « ABC Digital a brièvement posté les mauvais nominés sur le site Oscar.com. Les nominés annoncés par l’Academy sur Twitter étaient justes. ABC a vite identifié et corrigé ses erreurs. Nous nous excusons auprès de l’Academy, de la presse, et des fans pour toute confusion. »