Paris Jackson fait la couverture du magazine Rolling Stones, ce mois-ci. La jeune femme de 18 ans en a profité pour se confier sur son père, sa mort, et ses propres tentatives de suicide. Paris affirme que la mort de son père est un coup monté. Tout le monde le sait autour d’elle. Elle a ainsi révélé : « C’est évident. Tout mène à ça. Ça ressemble à une théorie du complot, et ça semble être n’importe quoi. Mais les vrais fans et tous les membres de la famille le savent. » La jolie blonde aux yeux bleus, qui n’a pas caché avoir tenté de se suicider plusieurs fois adolescente, a également confié que son père venait souvent pleurer dans ses bras le soir, à cause des accusations de viols dont il était la cible. Michael se sentait seul contre le monde, et il était persuadé que quelqu’un voulait sa mort. « A un moment, il me disait : ‘Ils vont me tuer un jour’» a déclaré Paris. La fille de la pop star essaie maintenant d’avancer, et si elle veut rendre justice à son papa, elle sait qu’il s’agit encore « d’un jeu d’échecs » auquel elle « essaie de jouer de la bonne façon. »