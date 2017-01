La romance entre Selena Gomez et The Weeknd en a surpris plus d’un. Mais le couple n’en a que faire de leurs détracteurs. The Weeknd aime beaucoup Selena, et la chanteuse est très heureuse avec lui.

L’interprète de « Starboy » et la jolie brune ont été surpris en train de s’embrasser à la sortie d’un restaurant, il y a quelques semaines. Selon certaines sources, les deux tourtereaux se parlent tous les jours, et aiment flirter ensemble. « The Weeknd aime vraiment [Selena]. Ils s’écrivent tous les jours. Ils flirtent et ont une relation très sexy. Ils rient et aiment leurs personnalités respectives ». Et si on les accuse d’aller trop vite, il n’en est rien. « Pour le moment, ils ne font que s’amuser, et profitent l’un de l’autre. »

Par ailleurs, Abel de son vrai nom rend l’interprète de « Same Old Love » très heureuse. Loin d’être déprimée, Selena « est heureuse et cela ne la dérange de le partager avec le monde entier. Abel lui apporte un sentiment de sécurité, et Selena n’a rien à cacher. Selena se passionne pour tout très rapidement, et c’est ce qu’il se passe avec The Weeknd. Elle le trouve charmant, et aime la personne qu’il est. »