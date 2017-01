Zendaya Coleman adore le naturel. Elle préfère toujours le confort et n’aime pas s’embêter avec des routines beauté spécifiques. Si elle avoue porter des joggings « 99 % du temps » pour son confort, elle a tout de même révélé être accro aux perruques. Comme Kylie Jenner, Zendaya n’hésite jamais à changer de coupe et peut tout se permettre grâce à des faux cheveux : extensions, perruques, fausse pièce pour cheveux. La star de 20 ans ose tout. Elle a révélé : « J’en porte quand je veux un look complètement différent. » L’agent K.C. avoue que les perruques sont plutôt pratiques, et lui permettent de garder un « look naturel ». L’actrice, qui vient de lancer sa propre ligne de vêtements, Daya by Zendaya, en novembre dernier, avoue être souvent « paresseuse », et va toujours au plus simple, qu’il s’agisse de ses tenues, de ses coupes, ou de sa nourriture. Celle qui pourrait ne manger que du Nutella a également expliqué : « Chaque jour, ce que je porte dépend de ma paresse. 99 % du temps je porte des joggings, c’est pourquoi j’ai autant de sweats et de combinaisons dans ma collection. »