Calvin Harris est l’un des Dj les plus talentueux de sa génération! L’artiste de 33 ans est actuellement en train de travailler sur son prochain album. Et Alors qu’il peaufinait ce nouvel opus, Calvin a dû faire face à un petit couac artistique. Il a raconté sa mésaventure sur Twitter.

Il a écrit: « Aujourd’hui j’ai ruiné deux chansons ». S’il n’a pas donné plus de détails sur ce qu’il avait bien pu faire pour ruiner ses morceaux, Calvin est sûr de pouvoir réparer son erreur, quelques instants plus tard il a ajouté : « Je vais arranger tout cela demain. »

L’aveu de l’ex-compagnon de Taylor Swift intervient quelques jours après que Calvin a avoué -comme beaucoup d’artistes- avoir recours à l’auto-tuning – une technique de correction de la tonalité- lundi 23 janvier.

Par ailleurs, Calvin devrait très prochainement retrouver le chanteur Jason Derulo en studio. Ce dernier a récemment expliqué: «Nous sommes en contact et Calvin et moi voulons vraiment collaborer ensemble. Mais tout est une question de temps et de trouver la bonne chanson, nous avons tous les deux des plannings très chargés, mais je l’espère de tout coeur. »

L’emploi du temps de Calvin est effectivement très chargé puisque le Dj devrait se produire sur la scène des Brit Awards 2017, qui auront lieu le 22 février prochain à Londres.