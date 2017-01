En l’honneur de son 70ème anniversaire et 50ans après la sortie de son premier album, la compagnie Royal Mail, équivalent de La Poste en Angleterre, a décidé de dévoiler une collection de 10 timbres à l’image de David Bowie.

Les timbres représentent David, et ses multiples changements de style, ainsi que les différentes couvertures de ses albums, notamment « Blackstar » ou encore « Heroes ». D’autres souvenirs, en mémoire de l’interprète de « Let’s Dance », seront également disponibles. Le chanteur, décédé le 10 janvier 2016, mérite amplement cet honneur, selon le responsable Philip Parker. Il a expliqué : « Depuis 5 décennies, David Bowie a été au premier rang de la culture contemporaine et a influencé les générations suivantes d’artistes, de musiciens, de stylistes et d’écrivains. La collection de timbres Royal Mail célèbre son style unique, et quelques unes de ses multiples personnalités. »