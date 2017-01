Après avoir été vue au Malawi avec deux enfants dans ses bras, Madonna a été accusée de vouloir à nouveau adopter. Mais la star de 58 ans a démenti ces rumeurs. Elle ne compte pas adopter et n’est en Afrique que pour aider des associations. Madonna a déjà plusieurs enfants adoptifs : David (10 ans) et Mercy (10 ans). L’interprète de « Like A Virgin » a deux autres enfants biologiques: Lourdes (19 ans) et Rocco (15 ans), qui vit avec son père Guy Ritchie, à Londres. A 58 ans, la chanteuse ne pense plus à adopter. En voyage au Malawi, Madonna collabore avec des associations pour aider des enfants malades. Elle a ainsi expliqué le but de son voyage et s’est exprimée sur les rumeurs : « Je suis au Malawi pour voir l’hôpital pour enfants à Blantyre, et mon autre travail avec Raising Malawi, ensuite je rentrerai à la maison. Les rumeurs d’adoption sont fausses. »