Il ne fait plus aucun doute sur la relation entre Bryan Tanaka et Mariah Carey. Mais si la chanteuse a mis longtemps à assumer sa romance avec son danseur, celui-ci n’a jamais caché ses sentiments à sa belle. Alors que celle-ci planifiait son mariage avec le milliardaire australien James Packer, Bryan l’a interrogé sur ses sentiments. Confuse, Mariah ne savait pas si elle souhaitait vraiment se marier, et avouait ne pas chercher à être heureuse. Elle expliquait : « Je ne sais même plus ce que je pense. […] Parfois, peut-être que les gens ne doivent pas être heureux, ils doivent juste exister. » Son nouveau petit-ami la réconfortait alors, affirmant : « C’est tout ce que je veux. Je veux que tu sois heureuse. », avant de rajouter en embrassant sa main : « Tu me rends heureux. » Mariah et Bryan ne se cachent plus aujourd’hui, et les deux amoureux respirent le bonheur.