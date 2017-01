Naomie Harris est à l’affiche de nombreux films mais la star a un dernier projet en tête. L’actrice britannique aimerait rendre hommage à Michelle Obama, en reprenant son rôle dans un film au cinéma.

Si pour le moment, un biopic sur l’ancienne First Lady n’est pas au goût du jour, si un long-métrage est tourné par la suite, Naomie ne manquera pas d’auditionner. Elle a révélé : « Je ne vois pas plus grand honneur ou une histoire plus inspirante et merveilleuse que de faire partie [d’un tel film].» Mais la belle brune de 40 ans devra attendre un peu. Nominée aux Oscars, en tant que meilleur second rôle féminin pour sa performance dans « Moonlight », Naomie vit déjà un de ses rêves. Elle a expliqué : « C’est important d’être reconnu pour votre travail. Il y a quelque chose à propos de ce film qui fait vraiment bouger les gens, et leur fait changer la manière de voir le monde, c’est le genre de films que les gens ont besoin de voir, surtout en ce moment. »