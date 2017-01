Steve Aoki et Louis Tomlinson peuvent être fier d’eux, leur nouveau titre «Just Hold On» fait un tabac. Les deux stars ont accordé une interview au site Music Choice et le chanteur des One Direction affirme que les directioners ont maintenant adopté le célèbre Dj originaire de Miami.

Louis a déclaré: « Les fans des One Direction ont dit qu’ils t’avaient adopté désormais, Steve.»

Ce à quoi, Steve a répondu: «Je me sens comme un membre de la famille. Ils sont incroyables, que ce soit les fans de One Direction ou les fans de Louis. Ils sont tout ce que des fans devraient être. Ils se rassemblent et se rapprochent grâce aux chansons. Ils se rapprochent grâce à ce qui est important. Ils font découvrir les chansons aux autres. Ils sont comme une armée d’abeilles, ils font ce travail incroyable dont n’importe quel artiste rêverait, ce travail qui encourage à aller de l’avant.»