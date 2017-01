Drake veut être sur tous les fronts. Alors qu’il vient de débuter sa tournée européenne, le rappeur a avoué qu’il envisageait d’arrêter la musique. Anciennement acteur, il aimerait revenir à son premier amour et faire carrière au cinéma. Aubrey Graham, de son vrai nom, avait notamment interprété le rôle de Jimmy Brooks dans la célèbre série « Degrassi : La Nouvelle Génération », de 2001 à 2009, avant de devenir une célèbre star du hip-hop. Mais s’il prépare actuellement un nouvel album, ‘More Life’, qui devrait sortir cette année, l’interprète de « Work » compte redevenir acteur prochainement. Impatient de pouvoir rejouer la comédie, il a expliqué : « Je pense qu’après avoir sorti ‘More Life’, qui est ce sur quoi je travaille en ce moment et après cette tournée, je vais vraiment me positionner dans le monde du cinéma, et avec un peu de chance, obtenir de grands rôles. »