La justice vient d’assener le coup de grâce à Robin Thicke! L’interprète de « Blurred Lines » a désormais interdiction d’approcher de son fils de six ans Julian, et de son ex-compagne, l’actrice Paula Patton, de laquelle il a divorcé en 2015.

Robin avait été accusé de violences domestiques par son fils. Le petit garçon s’était plaint après que son papa lui a donné une fessée. Depuis les plaintes du petit Julian, Paula avait décidé de tenir son fils à l’écart de son père. Ce qui n’a bien évidemment pas plu au chanteur qui a décidé de camper pendant deux heures devant la maison de Joyce, la mère de l’actrice, en exigeant de voir son enfant. Outre le siège devant la maison de la mère de Paula, Robin aurait été violent avec l’actrice à plusieurs reprises durant leur mariage. Cette dernière accuse le chanteur de 39 ans « d’abus physiques et émotionnels et d’addiction à la drogue et à l’alcool. »

Larry Bakman, l’avocat de Patton a ainsi déclaré : « [Patton] craint raisonnablement qu’elle et son fils soient blessés. »