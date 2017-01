La nuit dernière ont eu lieu les Screen Actors Guild Awards, à Los Angeles. Denzel Washington faisait partie des acteurs honorés lors de la cérémonie. Il a reçu le prix du meilleur acteur, pour sa performance dans le film « Fences », mais il a avoué qu’il pensait que Casey Affleck aurait remporté le prix.

Casey a remporté de nombreux prix, ce mois-ci, pour sa performance dans « Manchester By The Sea ». Il n’aurait donc étonner personne en remportant à nouveau l’award du meilleur acteur aux Screen Actors Guild Awards. Mais Denzel a été plus chanceux, cette fois. S’il n’avait pas préparé de discours, il était d’autant plus heureux de recevoir sa récompense. Il a déclaré : « Je suis béni, j’ai gagné le Screen Actors Guild Award, un Tony, trois Golden Globes, et deux Oscars. […] Pour moi, ce soir c’est spécial car je ne m’y attendais pas. J’apprécie, parce que je sais que les acteurs comprennent ce qu’on fait. »