De ses débuts dans la série britannique « Skins » à la gloire dans « Slumdog Millionnaire », Dev Patel a fait du chemin et à chaque nouveau film son statut de superstar est renforcé. Actuellement à l’affiche de « Lion », film poignant dans lequel il donne la réplique à Nicole Kidman, l’acteur de 26 ans avoue avoir du mal à s’habituer à ce changement et en particulier au changement de comportement de la gent féminine. « C’est vraiment bouleversant et étrange parce que j’ai toujours été ce mec qui n’avait pas de petite-amie à l’école. J’étais le mec à l’écart. Ce n’est pas que ça a beaucoup changé mais je suis toujours pareil. Enfin je suis toujours le même. » A-t-il confié.

Pas étonnant que Dev attire l’attention de nombreuses jeunes femmes. L’acteur vient tout juste d’entrer dans l’histoire en devant le premier acteur indien à être nominé dans la catégorie meilleur second rôle masculin aux Oscars. Il pourrait être le premier à remporter la précieuse statuette lors de la cérémonie des Academy Awards qui aura lieu le 26 février prochain au Dolby Theatre de Los Angeles.