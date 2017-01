Après le dernier décret du président Donald Trump, beaucoup de stars ont exprimé leur désaccord sur les réseaux sociaux. Kerry Washington a décidé d’aller plus loin. Présente à la cérémonie des Screen Actors Guild Awards, l’actrice a décidé de faire un geste en solidarité avec tous les citoyens américains. La jolie brune portait une épingle à nourrice, accrochée à la manche de sa robe Roberto Cavalli. Le nouveau décret du président américain, vise à bannir les immigrants, et Kerry a ainsi expliqué son geste sur les réseaux sociaux : « Je vais porter ça ce soir. Sur mon bras. Pour montrer ma solidarité. Nous n’arrêterons pas de nous battre pour notre sécurité et la sécurité de nos citoyens, et de tous les êtres humains. » Kerry, qui était nominée pour son rôle d’Anita dans la série « Scandal », a également profité de la cérémonie pour s’exprimer sur l’importance de s’engager politiquement en tant qu’actrice. Elle a déclaré : « Beaucoup de personnes disent que les acteurs ne devraient rien dire quand il s’agit de politique. Mais la vérité c’est que, quoiqu’il arrive, les acteurs sont des activistes, parce qu’on représente l’humanité et la valeur de tout le monde. Cette union m’aide à faire ça. Je suis Kerry Washington, et je suis une actrice. »

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.