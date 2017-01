Ambassadrice pour l’association Clara Lionel, Rihanna a rempli ses devoirs ce week-end. La jolie brune s’est échappée du tournage d’ « Ocean’s Eight » pour retrouver des enfants au Malawi. Toute la journée, la chanteuse de 28 ans a pu jouer avec des enfants. Engagée pour l’éducation de tous les enfants dans le monde, l’interprète de « Work » n’a pas hésité à partager ce bon moment sur les réseaux sociaux. Elle a publié une vidéo et plusieurs photos, et a déclaré : « Aujourd’hui c’était super ! J’ai joué au football sur un terrain sale avec les plus beaux enfants de Mchingi, dans le nord du Malawi ». Rihanna, qui a fondé l’association Clara Lionel en 2012, était fière de pouvoir rendre ces enfants heureux, et la star n’a pas fini de tout faire pour aider les enfants du monde entier. Sur le compte de l’organisation, on pouvait également voir la barbadienne en train d’étudier avec des écoliers. En légende, on pouvait lire : « Notre ambassadrice pour l’éducation @rihanna travaillant avec des étudiants du Malawi pour sa mission avec le #CLF ».

